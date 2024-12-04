Астролог Вильнер: маникюр с космической символикой, стразами и глиттером поможет привлечь удачу в Новом году
Астролог Валентина Вильнер в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, какой вариант маникюра поможет привлечь удачу в Новом году. Эксперт обратила внимание на космическую символику, стразы и глиттер.
Она порекомендовала в период с 6 декабря по 3 января красить ногти на руках в кислотные, неоновые цвета или делать омбре. Такой маникюр, по словам Вильнер, станет «магнитом для денег».
«Делать маникюр лучше всего 6–9, 19–21 декабря. В эти дни планета денег будет находиться в своей наибольшей силе и принесет тем, кто украшает себя, особые плоды», — сообщила астролог.
Наиболее денежными цветами маникюра в январе она назвала бирюзовый, синий, зеленый и темно-зеленый.