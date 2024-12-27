Астролог Сташина посоветовала отмечать Новый год скромно и без излишков

В новогоднюю ночь принято загадывать желания, надеясь, что они исполнятся в наступающем году. Чтобы увеличить шансы на их осуществление, астрологи советуют отмечать праздник согласно восточному календарю. Издание «Мир 24» обсудило с астрологом Надеждой Сташиной, как правильно встретить Новый год, чтобы привлечь удачу, счастье и успех в 2025 году.

По словам астролога, особенностью предстоящего праздника является двойная энергия Козерога, так как в этот знак попадают одновременно и Солнце, и Луна. Одновременно в знаке Льва, отвечающем за веселье, находится пораженный и ретроградный Марс. Поэтому главный совет — праздновать скромно и без излишков. Лучше обойтись без большого количества гостей и сложных блюд.

Так как 31 декабря выпадает на новолуние, а 30 декабря завершает предыдущий лунный цикл, энергии в эти дни будет недостаточно. Не стоит планировать мероприятия, требующие значительных усилий и времени на подготовку. Как отмечает Сташина, завершить предновогоднюю уборку рекомендуется до 27 декабря.