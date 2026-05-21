Астролог Скуратова рассказала, какие приемы в интерьере могут помочь мужчинам восстановить силы

Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала «Москве 24» , какие приемы в интерьере могут помочь мужчинам восстановить силы.

По ее словам, важно обратить внимание на зоны, связанные с хозяином дома: рабочее место, место для отдыха и хобби, а также пространство для хранения вещей, связанных с увлечениями.

Скуратова отметила: «В этих местах главной должна быть энергия Ян, которую усиливают яркое освещение и четкие минималистичные линии».

Также эксперт рекомендует использовать натуральные материалы, например, дерево или камень. Яркие красные или оранжевые акценты в интерьере помогут главе семейства быть более активным и настойчивым, так как эти цвета связаны с элементом Огня.

Ключевым аспектом является расположение зон. Идеальным будет северо-западный сектор, который символизирует силу небес и связан с элементом Металла и хозяином дома.

Кроме того, эксперт советует использовать символы, способствующие успеху, например, изображения или фигурки животных, ассоциирующихся с силой и решительностью (дракон или тигр). Также полезно размещать предметы, связанные со стихией Металла, символизирующей четкость, организованность и прочность, например, часы или маятник Ньютона.

Скуратова подчеркнула, что важен баланс энергий Инь и Ян, поэтому для процветания хозяина дома нужно, чтобы и членам его семьи было уютно. Тогда пространство в целом станет работать на благо всех.