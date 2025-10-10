Астролог Скуратова рассказала, как при переезде в новое жилье привлечь удачу

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова рассказала «Москве 24» , что при переезде в новое жилье можно привлечь удачу. Для этого необходимо закатить через порог ананас и открыть краны на несколько минут.

По словам эксперта, переезд в новый дом с точки зрения фэншуй — это важное событие, когда благоприятная энергия ци дома и человека соединяются. Поэтому нужно подготовить себя и пространство к этому событию.

Елена Скуратова советует не вносить первыми острые предметы, громоздкие коробки и колючие растения, так как они связаны с негативной энергией Ша. Лучше начать с растения, например, герани, денежного или мандаринового дерева, которые являются источниками благоприятной энергии ци.

Чтобы усилить энергию ци дома, его стоит сразу проветрить, открыть краны и наполнить и вскипятить чайник. «Вода — мощный символ богатства и финансового благополучия в фэншуй, символизирующий поток денег и процветание», — объяснила Елена Скуратова.