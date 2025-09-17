Астролог Скуратова посоветовала организовать в прихожей закрытые места для вещей для свободной энергии

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова рассказала, как с помощью интерьера можно помочь домочадцам перестать опаздывать. Об этом написала «Москва24» .

Эксперт указала, что в маленьких коридорах часто много беспорядка, который может блокировать поток благоприятной энергии ци. Скуратова рекомендует организовать в прихожей закрытые места для хранения вещей, чтобы энергия могла свободно течь.

Недостаточное освещение также может влиять на пунктуальность. Елена Скуратова советует добавить в оформление прихожей яркие акценты и различные виды освещения. Идеальный вариант — три типа освещения: яркий верхний свет, подсветка зеркала и ночной свет.

Кроме того, стоит обратить внимание на западный и северо-западный сектора дома, связанные с элементом Металла, который отвечает за точность и дисциплину. В этих секторах рекомендуется разместить металлические фигурки и круглые предметы.