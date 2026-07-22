Эксперт по фэншуй Скуратова объяснила, какие ошибки в обустройстве дома ведут к потере денег

Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала, какие детали в доме, по ее мнению, могут провоцировать финансовые потери. В их числе захламленные зоны, неподходящие растения и протечки, передает Москва 24 .

Захламленные коридоры, углы и комнаты, перегруженные мебелью и вещами, могут блокировать благоприятную энергию Ци и вести к финансовым потерям. Скуратова посоветовала не использовать изображения застоявшейся воды, которые, по ее словам, символизируют стагнацию в делах.

Если деньги часто уходят на импульсивные покупки, эксперт рекомендовала проверить западный сектор дома. Он связан с элементом Металла, который, как считается, отвечает за логику и дисциплину. В этой зоне не должно быть лишних вещей и избытка красного цвета.

Скуратова добавила, что в интерьере стоит осторожнее использовать растения и картины. По ее словам, кактусы, сухие цветы и бонсай могут ассоциироваться с застоем: первые два — из-за «энергии стагнации», а бонсай — если человек хочет карьерного роста и увеличения дохода.

Отдельное внимание эксперт посоветовала уделить кухне и ванной. Кухня, как символ изобилия, должна быть чистой, организованной, а техника, особенно плита, — исправной. В ванной важно следить за сантехникой и не допускать протечек.