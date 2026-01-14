Астролог Яцута предостерегла от чрезмерной болтливости в период с 12 по 18 января

Астролог Надежда Яцута предостерегла от чрезмерной болтливости в период с 12 по 18 января. По ее словам, это может привести к конфликтам и испортить отношения. Об этом написал «Петербург2» .

Яцута утверждает, что вторая неделя января — время, когда многие стремятся завершить старые дела и переосмыслить принятые решения. Эти дни благоприятны для новых начинаний, но важно действовать обдуманно и не спешить с выводами, добавило радио Sputnik.

Астролог подчеркивает, что в этот период стоит сосредоточиться на рабочих вопросах, укреплении деловых связей и подписании важных документов. Время благоприятно для переговоров, собеседований и заключения контрактов. Однако важно помнить о возможной опасности неосторожных слов.

«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — напоминает эксперт, советуя воздерживаться от сплетен и обсуждений за спиной.

Особое внимание стоит уделить поведению в социальных сетях. Лучше воздержаться от публичных обсуждений и не делиться личной информацией в этот период.