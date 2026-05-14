Астролог Грохотова отметила, что в период новолуния 16 мая особое внимание следует уделить теме денег

Астролог Анастасия Грохотова поделилась советами, как стоит провести новолуние 16 мая 2026 года. Это небесное явление произойдет в 23:03 по московскому времени в 26 градусе Тельца, который ассоциируется с ресурсами, устойчивостью и материальной опорой, написала «Москва 24» .

Грохотова отметила, что в этот период особое внимание следует уделить темам денег, комфорта и здоровья. Главными станут энергии, связанные с замедлением и восстановлением ресурсов. Это подходящее время для пересмотра расходов, наведения порядка в финансах, заботы о здоровье и планирования долгосрочных целей.

Астролог подчеркнула, что новолуние в Тельце благоприятно для действий, которые помогут чувствовать себя увереннее и спокойнее.

«Лучше, если новые идеи не будут сопровождаться резкими действиями: сначала стоит оценить, взвесить все за и против и только потом принимать решения», — посоветовала она.

Грохотова обратила внимание, что в новолуние высок риск совершить эмоциональные шаги, поэтому важно стараться избегать импульсивных решений. В целом, 16 мая лучше провести в спокойном режиме, с вниманием к быту, финансам и здоровью.