Астролог Катерина Дятлова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что нужно делать представителям разных знаков зодиака, чтобы быстрее встать с кровати после сна и чувствовать себя бодрыми.

Овнам она посоветовала начинать делать зарядку прямо в постели, а затем идти принимать контрастный душ. Тельцам взбодриться помогут потягивания и растяжка. Близнецам можно начинать день с чтения новостей или телефонного разговора, а вот Ракам поможет быстрее встать с кровати желание позаботиться о близких и приготовить им завтрак.

Львы смогут взбодриться после прослушивания ритмичной музыки, а Девам подняться с кровати поможет домашний питомец. Весы любят просыпаться в эстетически красивом месте с вкусным завтраком, для Скорпионов важно наличие ортопедического матраса и правильной подушки. Стрельцам важно иметь какие-то эмоции или впечатления, чтобы встать с кровати, Козерогов бодрит плотный распорядок дня, а Водолеи быстрее просыпаются от предвкушения новой информации. Рыбы же смогут встать утром бодрым, если вечером они легли раньше обычного.