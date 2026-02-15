Астролог Дятлова рассказала о страхах, характерных для каждого знака зодиака

Астролог Катерина Дятлова поделилась с «Москвой 24» информацией о том, какие страхи могут преследовать представителей разных знаков зодиака.

Она сообщила, что главный страх Овна и Скорпиона — потерять возможность активно жить и участвовать в событиях. Эти знаки зодиака стремятся быть первыми и не пропускать ничего важного.

Телец и Весы, по словам астролога, боятся финансовой нестабильности. Они часто делают запасы и тщательно следят за своим бюджетом. Также их пугает возможность набрать вес, поэтому они избирательно относятся к еде.

Дятлова отметила, что Близнецы и Девы параноидально боятся утечки информации. Из-за этого они внимательно собирают сведения о других, но никогда не делятся личным и не доверяют секретов.

Раки и Львы, как подчеркнула астролог, часто опасаются публичного позора. Они стараются держать лицо и соответствовать обществу. Кроме того, Ракам свойственно бояться утраты влияния на членов семьи.

Стрельцы и Рыбы, по мнению Дятловой, часто боятся того, что невозможно увидеть, но что, по их мнению, существует и угрожает. Например, приведений. Также их пугает забвение и потеря актуальности, поэтому они активно общаются с большим количеством людей.

Козероги и Водолеи, как отметила астролог, боятся потери контроля над ситуацией. Из-за этого они часто не хотят брать на себя ответственность. Также им свойственен страх быть брошенными, что порождает тягу к отношениям без глубокой привязанности.