Астролог Ан отметила, что астрология помогает людям снизить уровень тревожности

Астрология продолжает пользоваться популярностью, несмотря на научные исследования, опровергающие астрологические мифы. Астролог Евгения Ан считает, что астрология помогает людям снизить уровень тревожности и успокоиться. Об этом написал KP.RU .

«К нам идут не за научным ответом», — говорит она.

По ее мнению, эзотерика помогает людям обрести уверенность в себе и получить ответы на вопросы здесь и сейчас.

Евгения Ан отмечает, что у астрологии есть своя аудитория — люди с магическим мышлением. Они составляют большинство клиентов астрологов. Астрология помогает им справляться с жизненными трудностями и находить ответы на свои вопросы.

Несмотря на научные доказательства отсутствия связи между знаками Зодиака и совместимостью людей, астрология остается популярной. Некоторые люди продолжают проверять совместимость партнеров по гороскопу, веря в предсказания астрологов.