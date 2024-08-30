Астрофизики: для наблюдения за лунным затмением 18 сентября следует воспользоваться специальными приложениями

Астрофизики посоветовали россиянам, которые планируют наблюдать за лунным затмением 18 сентября, воспользоваться специализированными приложениями. Об этом написал сайт MK.Ru .

В 05:44 Луна будет выглядеть как будто бы затемненной, и во время частного затмения от нее будет словно «откушен» кусочек. Из-за того, что тень нашей планеты закроет маленький фрагмент спутника, наблюдать за ним рекомендуется внимательно, советуют ученые.

Ранее starwalk.space написал, что жители Европейской части России и других регионов 18 сентября в 05:44 по московскому времени смогут наблюдать лунное затмение.