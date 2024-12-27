Астрофизик Топильская: в Новый год жители Ставрополья смогут увидеть «черную Луну»

Астрофизик, кандидат физико-математических наук Галина Топильская сообщила, что в ночь на 31 декабря жителям Ставропольского края представится редкая возможность увидеть так называемую «черную Луну». Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ».
Этот термин обозначает новолуние, когда Луна полностью скрывается в земной тени, написал RT.
Особенность данного явления заключается в том, что Луна целиком окажется в тени Земли, вследствие чего она станет невидимой, объяснила Топильская.
Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева поделилась информацией о метеорном потоке Урсид.
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