Астрофизик Топильская: в Новый год жители Ставрополья смогут увидеть «черную Луну»

Астрофизик, кандидат физико-математических наук Галина Топильская сообщила, что в ночь на 31 декабря жителям Ставропольского края представится редкая возможность увидеть так называемую «черную Луну». Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ» .

Этот термин обозначает новолуние, когда Луна полностью скрывается в земной тени, написал RT.

Особенность данного явления заключается в том, что Луна целиком окажется в тени Земли, вследствие чего она станет невидимой, объяснила Топильская.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева поделилась информацией о метеорном потоке Урсид.