Ароматерапевт Мария Аре-Буайе: масло перечной мяты уменьшает чувство голода

Эксперт объяснила: эфиры влияют на гипоталамус — зону мозга, отвечающую за голод. Они быстро всасываются в кровь через кожу и слизистые.

По словам Аре-Буайе, масло перечной мяты уменьшает чувство голода и проясняет мысли. Масло лимона снижает тягу к сладкому и стимулирует секрецию желчи, а масло грейпфрута помогает при эмоциональном переедании. К эффективным маслам также относятся корица, базилик и имбирь.

Использовать масла можно разными способами: в диффузоре, для вдыхания с бумажной полоски или салфетки или наружно — в массаже или нанесении на кожу с базовым маслом.