Arkeonews: римские золотые рудники нашли в Испании

Ученые из Университета Ла-Корунья и Автономного университета Барселоны установили, что в Восточных Пиренеях находился крупный центр по добыче золота во времена Римской империи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Arkeonews.

Следы гидравлических горных работ были найдены в районе Ле-Гильтерес-д’Алль (провинция Жирона). Эти работы проводились примерно 1700 лет назад

Для определения возраста объекта археологи применили метод оптически стимулированного люминесцентного датирования. Исследование показало, что добыча золота активно велась в римский период и прекратилась в конце II или начале III века нашей эры.