Архитектор Матвеев посоветовал грамотно сочетать общественные и приватные зоны в квартире

Правильная планировка квартиры значительно повышает ее комфорт и рыночную стоимость. Архитектор Павел Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул важность баланса пространственных пропорций: три маленьких спальни в маленькой квартире могут оказаться менее удобными, чем две просторные.

Дисбаланс возникает, когда огромная гостиная соседствует с крохотной кухней или огромный холл лишает жилые зоны драгоценных метров. Нужно грамотно сочетать общественные и приватные зоны, исходя из нужд хозяев.

Четкость передвижений также важна: оптимально спроектированная квартира подразумевает минимальные расстояния и отсутствие длинных путей, мешающих мебели или узких проходов. Простота и ясность маршрутов создает впечатление свободного пространства и рационального использования площади.