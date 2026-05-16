Археологи открыли 260 древних курганов в пустыне Судана

Ученые из Австралии, Франции и Польши сделали уникальное открытие в пустыне Атбай на востоке Судана. Об этом сообщил therussiannews.ru со ссылкой на ScienceAlert.

Исследователи обнаружили 260 неизвестных ранее круглых могил диаметром до 80 метров. Внутри курганов найдены останки людей, а также кости крупного рогатого скота, овец и коз.

Эксперты предполагают, что массовые захоронения были созданы кочевниками Сахары между третьим и четвертым тысячелетием до нашей эры. Это время — задолго до возникновения Древнего Египта. В каждом кургане есть центральное захоронение, которое, вероятно, принадлежит вождю или важному члену племени. Вокруг него аккуратно расположены останки других людей и животных.