Археологи обнаружили в Турции старинные золотые монеты неизвестного наемника

Археологи, проводя работы на западном побережье Турции, нашли горшок с золотыми дариками. Их возраст составляет больше 2,5 тысячи лет, сообщил сайт « Новая Хакасия ».

Клад обнаружили в углу подвала, находившегося под эллинистическим домом в городе Нотион. Предположительно, старинные монеты являлись зарплатой неизвестного наемника.

Ученые считают, что он спрятал деньги для сохранности, однако не смог забрать из-за какого-то бедствия.