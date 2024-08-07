Археологи обнаружили в Турции старинные золотые монеты неизвестного наемника
Археологи, проводя работы на западном побережье Турции, нашли горшок с золотыми дариками. Их возраст составляет больше 2,5 тысячи лет, сообщил сайт «Новая Хакасия».
Клад обнаружили в углу подвала, находившегося под эллинистическим домом в городе Нотион. Предположительно, старинные монеты являлись зарплатой неизвестного наемника.
Ученые считают, что он спрятал деньги для сохранности, однако не смог забрать из-за какого-то бедствия.
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