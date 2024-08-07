Археологи обнаружили в Турции старинные золотые монеты неизвестного наемника

Археологи, проводя работы на западном побережье Турции, нашли горшок с золотыми дариками. Их возраст составляет больше 2,5 тысячи лет, сообщил сайт «Новая Хакасия».

Клад обнаружили в углу подвала, находившегося под эллинистическим домом в городе Нотион. Предположительно, старинные монеты являлись зарплатой неизвестного наемника.

Ученые считают, что он спрятал деньги для сохранности, однако не смог забрать из-за какого-то бедствия.

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

Фейк: жителей Курской области срочно эвакуируют из-за угрозы захвата АЭС

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте