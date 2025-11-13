Археологи обнаружили древнейшее известное захоронение на острове Хайнань

Археологи обнаружили на острове Хайнань древнейшее известное захоронение, которому более 10 тысяч лет. Могила была найдена в пещере Лобидун, известной как Пещера Падающего Пера, в городе Санья. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на China Daily .

Руководитель раскопок, исследователь Школы археологии и музеологии Пекинского университета Ли Фэн назвал находку «самым четко идентифицированным захоронением палеолитического периода на юге Китая».

Предварительный анализ показал, что останки принадлежат ребенку. Скелет находился в положении на боку с поджатыми ногами и хорошо сохранился. У головы и в области пояса обнаружили многочисленные украшения из раковин улиток, несколько каменных орудий и фрагменты охры.