Археологи нашли монеты и византийские бусы во время раскопок могильника в Нижегородской области

Во время проведения раскопок в Вачском районе Нижегородской области сотрудники Института археологии РАН нашли украшения и оружие, в частности, наконечник стрелы, нож, топор, браслеты и монеты-дирхемы. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Наиболее интересным для археологов оказалось женское погребение, где было обнаружено ожерелье из красно-коричневых призматических и темно-синих ягодовидных бус византийского происхождения. В могиле также находились подвески, браслеты, перстни и височные кольца.

Целью раскопок специалисты поставили исследование наиболее поздних захоронений от первой половины X века.

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