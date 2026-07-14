Antarctic Science: цвет «кровавого» водопада в Антарктиде связан с процессом окисления

Свежие научные данные пролили свет на происхождение «кровавого» водопада в Антарктиде. Этот природный объект был обнаружен австралийским геологом Гриффитом Тейлором еще в 1911 году, однако до настоящего времени он оставался малоизученным, сообщил MIR24.TV со ссылкой на Antarctic Science.

Исследования показали, что исток водопада — это подземный резервуар с водой, перенасыщенной солью и железом. Около 1,5 миллиона лет назад этот соленый карман оказался замурован под северной оконечностью ледника Тейлор по мере его продвижения.

В условиях изоляции жидкость постепенно концентрировалась, превратившись со временем в густой рассол. Благодаря экстремально высокой концентрации солей вода сохраняет жидкое состояние даже при сильных морозах и не превращается в лед. Выходя на поверхность ледника, она вступает в реакцию с кислородом, из-за чего окисляется и приобретает характерный красный оттенок.