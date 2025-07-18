Animal Cognition: собаки не формируют «репутацию» человека

Журнал Animal Cognition опубликовал результаты эксперимента, в котором участвовали 40 домашних питомцев. Сначала им продемонстрировали ситуацию: один человек угощает собаку кормом, а другой — отказывает. Затем животным предоставили возможность встретиться с этими людьми лично.

Ученые анализировали поведение собак: кого они выбирали первым, сколько времени проводили рядом с каждым человеком, проявляли ли активность, написал сайт TheRussianNews.ru.

Результаты показали, что собаки не отдавали предпочтения щедрому человеку — их реакции не отличались от поведения по отношению к тому, кто отказал в корме. Даже после личного взаимодействия различия в поведении не были обнаружены.

Это указывает на то, что собаки не формируют «репутацию» человека и не соотносят его действия с возможной выгодой для себя. Авторы исследования планируют продолжить работу и проверить, как ведут себя собаки с разным опытом.