Американка выиграла $50 тысяч благодаря печенью с предсказаниями

Жительница Кентукки играла в лотерею, используя числа из печенья с предсказаниями. В итоге женщина выиграла 50 тысяч долларов, сообщило издание UPI.

По словам Кэти Бейли, она решила воспользоваться числами из печенья, которое увидела у своей дочери. Когда пришло уведомление о выигрыше, женщина не сразу поверила в происходящее. Американка сидела за ноутбуком и увидела всплывающее окно с надписью «Победитель» и суммой 50 тысяч долларов.

«Это было слишком сложно переварить, мне пришлось дважды проверить, чтобы убедиться, что я не в бреду», — поделилась эмоциями Бейли.

В Канаде мужчина три раз за год становился обладателем крупного денежного приза в лотерее. Он тратил почти все деньги на лечение и путешествия.