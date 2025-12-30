Американец подал в суд на ресторан из-за рухнувшего под ним унитаза
NYP: житель Флориды требует от ресторана $50 тысяч за рухнувший под ним унитаз
Житель Флориды Майкл Грин подал в суд на ресторан Outback Steakhouse, заявив, что туалет для инвалидов, которым он воспользовался, внезапно рухнул под ним. Об этом сообщило издание New York Post.
Грин рассказал, что получил тяжелую травму, когда неудачно сходил в туалет в ресторане в городе Окала. Сиденье унитаза в кабинке для людей с ограниченными возможностями сломалось и рухнуло, когда он на нем сидел.
Согласно судебным протоколам, Грин получил травмы, которые варьируются от «значительной и необратимой потери важной функции организма» до «потери способности получать удовольствие от жизни».
Мужчина обвинил ресторан в халатности. По его словам, они не прикрепили унитаз к полу надлежащим образом, создав тем самым опасную ситуацию для посетителей. Грин потребовал компенсацию в размере 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей).
Как отметили авторы издания, ресторан сейчас испытывает финансовые трудности. В ноябре заведение внезапно закрыло 21 из своих подразделений, пытаясь запустить комплексную стратегию по восстановлению.