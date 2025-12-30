Американец подал в суд на ресторан из-за рухнувшего под ним унитаза

NYP: житель Флориды требует от ресторана $50 тысяч за рухнувший под ним унитаз

Житель Флориды Майкл Грин подал в суд на ресторан Outback Steakhouse, заявив, что туалет для инвалидов, которым он воспользовался, внезапно рухнул под ним. Об этом сообщило издание New York Post .

Грин рассказал, что получил тяжелую травму, когда неудачно сходил в туалет в ресторане в городе Окала. Сиденье унитаза в кабинке для людей с ограниченными возможностями сломалось и рухнуло, когда он на нем сидел.

Согласно судебным протоколам, Грин получил травмы, которые варьируются от «значительной и необратимой потери важной функции организма» до «потери способности получать удовольствие от жизни».

Мужчина обвинил ресторан в халатности. По его словам, они не прикрепили унитаз к полу надлежащим образом, создав тем самым опасную ситуацию для посетителей. Грин потребовал компенсацию в размере 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей).

Как отметили авторы издания, ресторан сейчас испытывает финансовые трудности. В ноябре заведение внезапно закрыло 21 из своих подразделений, пытаясь запустить комплексную стратегию по восстановлению.