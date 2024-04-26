Аллигатор застрял в трубе на полгода и выжил | 360°

Интересное 26 апреля 2024, 19:00 Аллигатор застрял в трубе на полгода и выжил WTOC-TV: в США аллигатор застрял в трубе, провел в ней полгода и выжил Unsplash

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Аллигатор в США провел шесть месяцев в трубе и выжил. Об этом сообщил телеканал WTOC-TV.

По информации источника, ЧП произошло в городе Хилтон-Хед-Айленд, в штате Южная Каролина. Хищник застрял в дренажной трубе и не смог выбраться обратно. Спустя полгода местные жители обратились в службу по спасению диких животных.

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Специалист Мэтт Крейкар прибыл на место, открепил решетку с одной стороны трубы и освободил аллигатора. После освобождения рептилия сразу побежала к воде. Крейкар заметил, что из-за постоянного трения о решетку нос аллигатора изменил цвет.

«Благодаря умению впадать в спячку аллигатор выжил. Они отключаются, когда становится прохладнее. Уверен, что периодически через трубу проплывали черепахи и рыбы, поэтому он не голодал», — объяснил специалист.

Американец прожил 30 лет с аллигатором во дворе. Он оборудовал рептилии специальный бассейн и позволял детям играть с ней.