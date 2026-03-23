Аллерголог Болибок сообщил, что цветение орешника и ольхи начнется через одну-две недели

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил ИА НСН , что цветение орешника и ольхи начнется через одну-две недели, а березы — через месяц. Сейчас еще слишком холодно для цветения.

В Подмосковье уже заметили первые признаки цветения орешника, о чем сообщают Telegram-каналы, публикуя видео с пушистыми гроздями на ветках. Однако, по словам Болибока, сейчас слишком рано для цветения орешника.

«Если говорить про конец марта и начало апреля, да, у нас орешник и ольха могут зацвести, но не сейчас», — подчеркнул он.

По его мнению, для появления цветов среднесуточная температура должна быть +5 градусов. В Москве это еще возможно, но в Подмосковье, где по ночам температура опускается до -9 градусов, никакое растение не будет цвести.