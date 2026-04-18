Академик Зеленый сообщил, что запасы редких металлов на Луне оцениваются в сотни триллионов долларов

Ученые обсудили детали лунной программы на сессии «Луна: переход от исследования к освоению», которая прошла в рамках Российского космического форума в Москве. Один из ключевых вопросов — это потенциал добычи полезных ископаемых на Луне, сообщил сайт KP.RU .

По словам научного руководителя Института космических исследований РАН и академика РАН Льва Зеленого, запасы редких и редкоземельных металлов на Луне оцениваются в сотни триллионов долларов. Основой для таких оценок служат метеориты, богатые металлами платиновой группы, которые можно найти в лунных кратерах, добавил NEWS.ru.

Исследование и освоение Луны российскими автоматическими аппаратами будет проходить в два этапа. Первый этап включает выбор места для лунной базы. В 2028 году планируется запуск аппарата «Луна-26», который займется составлением подробной карты поверхности спутника.