Агрономы перечислили способы избавиться от мошек в комнатных растениях

Мошки в цветочных горшках и домашней зелени могут беспокоить постоянно, если не знать, как от них избавляться. Об этом сообщило издание URA.RU .

Для эффективной борьбы с мошками сначала нужно определить вредителя: грибные комарики (сциариды) живут в грунте, белокрылка напоминает крошечных мотыльков, а плодовые мушки (дрозофилы) кружат у фруктов. Избавиться от почвенных насекомых поможет замена верхних 2–3 см земли, налаживание дренажа и использование желтых клеевых ловушек. Из химических средств подойдут «Гром-2М» (микрогранулы) или «Аркана» (раствор 1 мл на 10 л воды для полива), а из биологических — «Энтонем-F, ВС» на основе нематод против личинок.

Плодовых мошек бесполезно травить в цветочных горшках, так как они размножаются на кухне в остатках фруктов, соков или пищевых отходах. Для их устранения используют ловушки «Раптор» или самодельные емкости с яблочным уксусом и каплей средства для мытья посуды.

Обработка только листьев не даст результата, так как личинки находятся в земле, при этом дозировку химикатов превышать нельзя. После обработки следует наблюдать за растениями и при повторном появлении насекомых проверить соседние горшки.