Агроном Жирнов порекомендовал дачникам обратить внимание на сорта картофеля «гала», «зекура» и «беллароза»

Картофель — один из основных овощей на нашем столе. Однако многие дачники сталкиваются с трудностями при его выращивании: мелкие и больные клубни, полупустые лунки. Как превратить обычные грядки в образцовую плантацию? Своими профессиональными секретами поделился с сайтом «7Дней» руководитель Благовещенского районного отдела Россельхозцентра, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов.

Севооборот — важное условие для получения богатого урожая. Землю нужно чередовать под разные культуры. Возвращать картофель на прежнее место можно только через два-три года. В перерывах грядки стоит отдать под капусту, свеклу, морковь, огурцы или зелень — например, под лук, чеснок и горох. Нельзя высаживать картофель после томатов, баклажанов или перцев.

Жирнов рекомендует дачникам обратить внимание на проверенные сорта, такие как «гала», «зекура», «беллароза», «розара», «ред скарлетт», «лилли» и «винета».

Подготовка почвы в осенний период — еще один секрет успешного выращивания картофеля. Подготовкой грядок необходимо заниматься в октябре. Весной останется лишь нарезать гребни, ориентируясь на тип грунта.

Контроль температуры почвы — важный момент. В средних широтах оптимальное время для посадки наступает в первой половине мая, а в северных регионах — только в начале июня. Если хочется получить ультраранний картофель, то клубни нужно хорошо прорастить, посадить и накрыть сверху пятилитровыми пластиковыми бутылками с отрезанным дном.

Перед проращиванием весь семенной материал нужно прощупать и осмотреть. Больные клубни необходимо отбраковать.

Правильное проращивание и защитная обработка клубней — залог здоровья будущего урожая. Готовить семена к посадке начинают за 30–40 дней. Перед высадкой необходимо провести защитную обработку.