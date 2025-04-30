Агроном Воробьев призвал не торопиться с посадками в ближайшее время

В период майских праздников многие дачники планируют активно работать в саду и огороде. Они спешат высадить рассаду, которая занимает место на балконах квартир. Однако агроном Михаил Воробьев советует не торопиться с посадками в ближайшее время. Об этом он сообщил сайту «7 Дней» .

Эксперт напоминает о возможности похолодания, которое может погубить нежные побеги растений.

«Скорее всего, будет какое-то похолодание, все-таки в 10-х числах мая обычно оно бывает, поэтому они могут пострадать», — говорит агроном.

Воробьев рекомендует сажать только саженцы без листьев. Также можно сеять большое количество культур: редис, укроп, петрушку, салат, кинзу, лук чернушку и севок.