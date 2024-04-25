Агроном Викулов: восстановить огород после наводнения можно с помощью улучшения плодородия земли | 360°

Интересное 25 апреля 2024, 15:06 Агроном Викулов: восстановить огород после наводнения можно с помощью улучшения плодородия земли

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Агроном, специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в разговоре с газетой «Взгляд» рассказал, как восстановить огород на даче после наводнения или половодья.

По словам эксперта, это сделать возможно благодаря улучшению плодородия земли.

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«В первую очередь нужно убрать весь мусор, который нанесло. <…> Далее по возможности следует максимально разрыхлить почву, чтобы насытить ее кислородом», — сказал специалист.

После насыщения почвы кислородом следует восполнить нехватку органики. Можно использовать торф, перегной или компост. Не стоит забывать и о минеральных водорастворимых удобрениях, добавил Викулов.