Агроном Викулов объяснил, как правильно планировать посадки на огороде

Агроном Владимир Викулов в разговоре с «Москвой 24» рассказал о важных правилах планировки огорода. Он подчеркнул, что не стоит высаживать одни и те же культуры или растения из одного семейства на одну грядку каждый год.

По словам агронома, почвы «устает» от однотипных растений, так как они потребляют и выделяют схожие вещества. Поэтому, например, пасленовые (томат, картофель, баклажан, перец) или тыквенные (огурец, тыква) не рекомендуется высаживать друг за другом.

Викулов отметил, что мнение о взаимном угнетении роста растений преувеличено. «Также считается, что петрушку стоит сажать рядом с клубникой и земляникой, потому что эфирные масла зелени отпугивают муравьев от ягод. Но на самом деле это не очень помогает», — подчеркнул специалист.

Особое внимание стоит уделить расположению растений, которые могут затенять другие. Кукурузу и тыкву лучше высаживать на краю огорода, подальше от остальных грядок.

Кроме того, необходимо учитывать потребность растений в воде. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы, кабачки, патиссоны, тыква и капуста, следует сажать ближе к источнику воды.