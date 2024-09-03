Агроном Шубина рассказала, что картофель ни в коем случае нельзя хранить на солнце

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Людмила Шубина в беседе с «ФедералПресс» дала советы дачникам, как правильно подготовить урожай картофеля на зиму.

Эксперт рассказала об угрозе заболевания картофеля фитофторозом, когда сильные осадки влияют на состояние почвы.

«Поэтому урожай картофеля, если даже и соберут селяне и садоводы, то надо быть очень внимательным при его закладывании на хранение», — сказала агроном.

Картофелю следует дать 10 дней выдержки в сухом и темном месте перед тем, как положить клубни на хранение. Так важно помнить, что под действием солнца на картофеле начинает образовываться ядовитое вещество — солонин. Через указанный срок клубни с черными и зелеными пятнами можно смело выкидывать, так как они непригодны для употребления.

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