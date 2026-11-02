Агроном Покора объяснил, как хранить картофель на балконе

Агроном Николай Покора рассказал, как сохранить собранный картофель в условиях городской квартиры. Об этом он сообщил в интервью aif.ru .

Без понимания биологических особенностей культуры дачники рискуют потерять запасы уже к началу зимы, заявил специалист Покора. Для длительного хранения нужна температура примерно +4…+7 градусов, высокая влажность и полное отсутствие света.

Оптимальным местом в многоквартирном доме он назвал застекленную лоджию с утепленным корнем. Картофель лучше насыпать в решетчатые ящики со сквозными отверстиями: глухие герметичные контейнеры использовать нельзя из-за скапливающегося конденсата. Мыть корнеплоды перед закладкой не нужно — достаточно просушить их, перебрать и изолировать от света, чтобы избежать накопления соланина.