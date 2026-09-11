Агроном Лебедева назвала три способа сохранить капусту до весны

Капусту для зимнего хранения нужно убирать в сухую погоду, подсушивать и держать в прохладном погребе. Начальник отдела сертификации Алтайского филиала Центра оценки качества продукции АПК Ирина Лебедева назвала несколько способов защитить кочаны от гнили, сообщает Ura.ru .

Для длительного хранения подходят поздние сорта с твердыми и плотными кочанами. После уборки капусту следует оставить на день в проветриваемом месте без солнца. У кочана нужно сохранить стебель длиной 7-10 сантиметров и несколько внешних листьев.

Капусту можно держать в контейнерах, на решетках или подвешивать попарно за основание. Еще один способ — обернуть каждый кочан газетой и разложить на расстоянии друг от друга. Если бумага потемнела или отсырела, ее необходимо заменить.

Лебедева посоветовала при почернении и влажности кочерыжки срезать поврежденные части до здоровой ткани и присыпать срез мелом. От гнили и пересыхания также защищает глиняная оболочка: кочан покрывают смесью консистенции сметаны, сушат и подвешивают в погребе.

Оптимальная температура для хранения составляет около 0 градусов, влажность — 85-90%. Кочаны лучше размещать возле входа в погреб и вентиляционных отверстий.