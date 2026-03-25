Агроном Лагута рассказал о способе защиты растений от «черной ножки»

«Черная ножка» — серьезная угроза для рассады, способная погубить ее за считанные дни. Агроном Павел Лагута рассказал aif.ru о способе защиты растений.

Одним из эффективных и доступных средств борьбы с заболеванием является древесная зола. По словам агронома, она выполняет несколько функций: подсушивает поверхность почвы, снижает кислотность грунта, обогащает субстрат минералами и укрепляет ткани молодых растений.

Для защиты рассады золу аккуратно рассыпают тонким слоем по поверхности грунта. Этот прием помогает снизить риск развития грибковых инфекций и улучшает питание растений.