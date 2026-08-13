Агроном Лагута рассказал, как спасти завязи кабачков
Агроном Павел Лагута назвал плохое опыление и сырость главными причинами гниения завязей кабачков. Он посоветовал опылять растения вручную и защищать плоды от мокрой земли, сообщает inkazan.ru.
Лагута объяснил, что завязи кабачков часто желтеют и отпадают после дождей и холодных ночей. В такую погоду пчелы и шмели хуже опыляют цветки, а влажная пыльца быстрее теряет свойства. Неопыленный плод перестает развиваться, его кончик желтеет и загнивает.