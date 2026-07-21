Агроном Кузнецов объяснил, как восстановить огород после дождей

Агроном Александр Кузнецов рассказал, какие работы нужно провести в огороде после затяжных дождей, чтобы снизить риск болезней и сохранить урожай, сообщает Nashgorod.ru .

Кузнецов посоветовал начать работы, как только почва немного подсохнет. По его словам, в этот момент нужно разрыхлить грядки, убрать все подозрительные листья и провести профилактическую обработку.

Специалист также рекомендовал удалить поврежденные листья, плоды и побеги. Он пояснил, что высокая влажность способствует распространению фитофторы, мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Кузнецов добавил, что обработку от болезней лучше проводить сразу после установления сухой погоды. С наступлением тепла инфекции могут начать распространяться особенно быстро, передает RT.