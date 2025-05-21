Агроном Хондырев рассказал, что червячки в клубнике могут быть знаком качества

Клубника с насекомыми или личинками выглядит непривлекательно, однако их присутствие может служить индикатором натуральности продукта, утверждает опытный фермер и агроном Вячеслав Хондырев в интервью изданию Life.ru .

Хондырев подробно объяснил механизм появления насекомых в ягодах: «Чтобы избавиться от вредителей, сельскохозяйственную продукцию многократно обрабатывают химикатами, причем эта процедура повторяется как до сбора урожая, так и в период хранения и транспортировки. Чем больше химии используется, тем чище продукт внешне. Присутствие червей и мелких животных, напротив, подтверждает невысокий уровень химической обработки, что желательно для потребителя.»

Вместе с тем фермер подчеркнул, что большое число паразитирующих организмов — сигнал низкого качества продукции. Покупателю следует избегать такой клубники, отдав предпочтение плодам с минимальным числом дефектов.

Наконец, Хондырев посоветовал внимательно промывать свежие ягоды перед употреблением, поскольку небольшая численность нежелательных обитателей клубники легко устраняется простой водой и никак не влияет на безопасность плода.