Агроном Ганичкина заверила, что горчица, вика и рожь успеют вырасти до конца октября

После сбора урожая грядки стоит обработать, перекопать и засеять быстрорастущими сидератами. Агроном Октябрина Ганичкина посоветовала выбрать горчицу, вику, рожь или овес, сообщает Life.ru .

Сначала с грядок нужно убрать ботву, но перед этим обработать почву, чтобы не распространить споры болезней. Растительные остатки агроном рекомендует сжигать в железных бочках: получившуюся золу можно использовать как удобрение.

После перекопки грядки следует засеять сидератами. Люпин для этого не подойдет, поскольку он растет слишком долго. Быстрее всего поднимаются листовая или белая горчица, вика, озимая рожь и овес.

Ганичкина уточнила, что после томатов лучше сеять рожь, а после огурцов — вику. Сидераты должны вырасти примерно до 15 сантиметров: затем их можно перекопать или оставить на грядке до весны.

Для ускорения роста посевы можно полить жидким удобрением из расчета две-три ложки на 10 литров теплой воды. Грядку также стоит укрыть тонким белым нетканым материалом и поддерживать влажность почвы.