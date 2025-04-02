Агроном Апаева: севок высаживают в открытый грунт, как только почва прогреется

Севок нужно хранить при температуре 20 градусов. Перед посадкой необходимо удалить испорченные части севка. За пять дней до посадки севок прогревают в течение восьми часов при температуре вороха 40 градусов, чтобы предупредить поражение пероноспорозом. Если условия хранения севка неизвестны, его прогревают при 30–35 градусах: крупный — 12–15 суток, мелкий — 8–10 суток. Это помогает уменьшить количество стрелкующихся луковиц. После прогревания лук можно замочить в 1% растворе медного купороса на 15–20 минут и сразу высадить в почву.

Эксперт отметила, что лук требователен к плодородию почвы и чувствителен к ее кислотности. Лучше всего лук растет после тыквенных культур, томатов, бобовых, раннего картофеля или ранней капусты. На прежнее место лук возвращают не раньше, чем через три года. Глубина посадки должна быть такой, чтобы слой почвы над плечиками луковиц был не менее двух сантиметров. Севок высаживают в открытый грунт, как только почва прогреется в первой декаде мая.