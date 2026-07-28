Агроном Ахметзянова рассказала, что можно посадить в августе

Агроном Оксана Ахметзянова рассказала, какие культуры можно высаживать в августе, чтобы успеть собрать урожай до осени. Для поздних посевов она советует выбирать скороспелые сорта, сообщает «Поясним за Тагил» .

Август не означает конец дачного сезона. При правильном выборе культур и уходе в конце лета можно успеть получить урожай свежих овощей и зелени.

Ахметзянова объяснила, что для августовской посадки подходят культуры со сроком созревания 30-60 дней. Сорта с вегетационным периодом больше двух месяцев, по ее словам, обычно не успевают вызреть до первых осенних заморозков.

Среди удачных вариантов эксперт назвала редис, листовые салаты, шпинат, рукколу, укроп и петрушку. Хороший результат также могут дать раннеспелые огурцы, а в регионах с долгой теплой осенью — ранняя свекла и некоторые сорта редьки. Позднеспелую белокочанную капусту, морковь долгого созревания и теплолюбивые культуры лучше оставить до следующего сезона.

Ахметзянова добавила, что августовским посевам нужен регулярный, но умеренный полив: почва в конце лета часто быстро пересыхает, а переувлажнение может вызвать грибковые болезни. Для роста достаточно одной легкой подкормки комплексным удобрением или древесной золой. При похолодании посадки стоит укрывать, особенно огурцы.

«Если лето затягивается и осень обещает быть теплой, шансы получить хороший урожай значительно возрастают», — подчеркнула специалист.