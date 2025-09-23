«7Дней»: Овнам следует пересмотреть свои отношения с партнером в октябре

Для некоторых знаков зодиака октябрь станет временем изменений в личной жизни. Так, Овнам следует пересмотреть свои отношения с партнером и улучшить атмосферу в паре, забыв о старых обидах. Тем, кто ищет новые знакомства, улыбнется удача, написал сайт «7Дней» .

Тельцам звезды советуют быть серьезными при выборе партнера, чтобы избежать разочарований. Одинокие Тельцы могут найти интересную кандидатуру в интернете, но важно все проверить перед встречей.

Львов ждет спокойный период. Астрологи рекомендуют ценить это время и не искать поводов для конфликтов. Львы-одиночки будут популярны и притягательны для противоположного пола.

Скорпионы смогут преодолеть застой в личной жизни и наметить новые цели с партнером. Месяц обещает быть гармоничным. Тем, кто еще не встретил свою пару, стоит быть общительнее.

Козерогов ждет всплеск позитивных чувств. Нынешние отношения будут казаться безупречными. Одиноким Козерогам может повезти найти свою половинку в приложениях для знакомств.