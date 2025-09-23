«7Дней»: нельзя высаживать чеснок на том же месте, где он рос в предыдущем году

Чеснок — универсальный овощ, который выращивают практически на любом участке, радуя садоводов легкостью ухода и богатым урожаем. Однако, чтобы вырастить крупные, крепкие головки чеснока, способные долго сохранять вкус и аромат, необходимо продуманно подходить к процессу подготовки участка и самой посадке, написал сайт «7Дней» со ссылкой на автора Дзен-канала «Урожайный сад и огород».

Первым шагом является подбор правильного места для выращивания. Чеснок обожает солнечные участки, хорошо защищенные от ветров, с легким, рыхлым и водопроницаемым грунтом. Ключевое правило — избегать участков с застоями воды, иначе корни начнут гнить, а растения станут слабыми и болезненными.

Немаловажным фактором успеха является соблюдение севооборота. Нельзя высаживать чеснок на том же месте, где он рос в предыдущем году, поскольку это приведет к снижению плодородия грунта и накоплению патогенных микроорганизмов. Хорошими предшественниками для чеснока служат бобовые культуры, тыква, кукуруза, горох и злаки, которые насыщают почву необходимыми элементами питания.

Особенно важно избегать повторной посадки чеснока после корнеплодов (морковь, картофель, свекла), так как они вытягивают из почвы ценные вещества, необходимые для роста чесночных головок. Другие неблагоприятные предшественники включают лук, помидоры и землянику, которые привлекают общих вредителей и возбудителей болезней.