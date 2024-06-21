«7Дней»: гроза 21 июня — хорошая примета
Если 21июня разразилась гроза, то это хорошая примета. Об этом сообщили 7Дней.
Также в народе считалось, что продолжительные раскаты грома — это предвестники длительного периода дождей. Кроме того, на Руси верили, что 21 июня — лучший день для того, чтобы выкопать колодец.
Наконец, считалось, что именно сегодня можно было осознать, в чем кроется причина всех несчастий.
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