«7Дней»: гроза 21 июня — хорошая примета

Если 21июня разразилась гроза, то это хорошая примета. Об этом сообщили 7Дней.

Также в народе считалось, что продолжительные раскаты грома — это предвестники длительного периода дождей. Кроме того, на Руси верили, что 21 июня — лучший день для того, чтобы выкопать колодец.

Наконец, считалось, что именно сегодня можно было осознать, в чем кроется причина всех несчастий.

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