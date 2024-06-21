Если 21июня разразилась гроза, то это хорошая примета. Об этом сообщили 7Дней .

Также в народе считалось, что продолжительные раскаты грома — это предвестники длительного периода дождей. Кроме того, на Руси верили, что 21 июня — лучший день для того, чтобы выкопать колодец.

Наконец, считалось, что именно сегодня можно было осознать, в чем кроется причина всех несчастий.