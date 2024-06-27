«7Дней»: 27 июня нельзя ссориться и кричать
На Руси с датой 27 июня связывали множество примет, считалось, что ругаться в этот день категорически нельзя. Об этом сообщили «7Дней».
Люди верили, что любые ссоры в этот день приведут к беде. Они старались гнать от себя негативные мыли и не произносить вслух ничего дурного.
Кроме того, под запретом были также крики и любые ругательства. Также плохой приметой считалось, если в этот день пошел дождь.
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