«7Дней»: 22 ноября запрещено стричь волосы и ногти

В пятницу, 22 ноября, празднуют День Матроны Зимней, и с ним связано много верований и примет. Об этом сообщили «7Дней».

В частности, плохой приметой считаются 22 ноября любые косметические процедуры. Под запретом все: стрижка волос и ногтей и даже маски для лица.

Кроме того, сегодня лучше не принимать важный решений и ни в коем случае не ссориться с близкими и родными.

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