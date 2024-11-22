«7Дней»: 22 ноября запрещено стричь волосы и ногти
В пятницу, 22 ноября, празднуют День Матроны Зимней, и с ним связано много верований и примет. Об этом сообщили «7Дней».
В частности, плохой приметой считаются 22 ноября любые косметические процедуры. Под запретом все: стрижка волос и ногтей и даже маски для лица.
Кроме того, сегодня лучше не принимать важный решений и ни в коем случае не ссориться с близкими и родными.
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