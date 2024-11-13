«7Дней»: 13 ноября нельзя говорить с незнакомцами и давать в долг

Почти с каждым днем в году на Руси были связаны какие-то приметы, не стало исключением и 13 ноября. О том, что можно и нельзя делать сегодня, рассказали «7Дней» .

Считалось, что 13 ноября отлично подходит для рыбалки. Тех, кто соберется на водоем с удочкой, обязательно будет ждать хороший улов. Также верили, что в тот день будут спориться все домашние дела.

Но были и определенные запреты. Например, считалось, что 13 ноября нельзя тратить деньги на пустые покупки и праздные занятия. Кроме того, запрещено было давать кому-то в долг. Наконец, не рекомендовались также длительные беседы с незкакомцами.