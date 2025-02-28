360.ru занял 19-е место в рейтинге СМИ России по версии LiveInternet

Сайт 360.ru вошел в топ-20 российских СМИ по итогам февраля 2025 года, заняв 19-ю позицию в рейтинге. Это следует из статистики сервиса LiveInternet.
За февраль, по данным «Яндекс Метрики», 360.ru получил более 36 миллионов визитов и 47,8 миллиона просмотров, сайт посетили 16,7 миллиона человек. Если сравнивать с февралем 2024 года, то число визитов выросло более чем в два раза.
Кроме того, 360.ru занял седьмое место в рейтинге самых цитируемых интернет-ресурсов по версии «Медиалогии» за январь 2025-го.
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