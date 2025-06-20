Сегодня 12:04 360.ru проведет розыгрыш с 4Room и «Mash на Мойке» 0 0 0 Фото: 360.ru Интересное

ПМЭФ-2025

Телеканал 360.ru с 20 по 21 июня 2025 года проведет розыгрыш совместно с Telegram-каналами 4Room и «Mash на Мойке». Приз — набор эксклюзивной коллекции ароматов, созданных специально к началу ПМЭФ-2025. Это не просто запахи, а маленькие истории на языке триумфа, амбиций и ностальгии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 1.1.1. Организатор: Акционерное общество «ТЕЛЕКАНАЛ 360», Адрес местонахождения: 143404, Московская Область, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Ленина, д. 4, помещ. 16, ОГРН 1175024019983, ИНН 5024176605. 1.1.2. Информационный партнёр: АО «Ньюс медиа», адрес: 127015, Москва г, Бумажный проезд, дом 14, строение 2, этаж 3, помещение II, комната 2, ОГРН 1057748141714, ИНН 7701616048. 1.1.3. Розыгрыш– мероприятие, проводимое Организатором в порядке, в срок и на условиях, определяемых настоящими Правилами. 1.1.4. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (либо не достигшее, но приобретшее дееспособность в полном объеме), являющееся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации. 1.1.5. Победитель – участник, который в соответствии с настоящими Правилами будет признан Победителем Розыгрыша и которому будет предоставлено право на получение Призов Розыгрыша с учетом результатов участия. 1.2. Розыгрыш не является лотереей (в соответствии с ФЗ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях») или иным мероприятием, основанным на риске, не требует внесения платы за участие и получение Призов, не является стимулирующим мероприятием. 1.3. Территория проведения Розыгрыша: территория Российской Федерации.

2. УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША 2.1. Каждый Участник/Победитель Розыгрыша: -должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами; - лично и самостоятельно участвует в Розыгрыше; - должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила; - вправе воздержаться или отказаться от участия в Розыгрыше; 2.2. В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Розыгрыша. 2.3. Лица, признанные судом недееспособными, и/или содержащиеся в местах лишения свободы не могут стать Участниками Розыгрыша и не вправе претендовать на Призы Розыгрыша. 2.4. Участник/Победитель Розыгрыша действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в своем волеизъявлении. Участник/Победитель Розыгрыша принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным получением Приза по итогам участия в Розыгрыше. 2.5. Аккаунт профиля в мессенджерах Telegram должен быть активен для последующего общения с Организатором Розыгрыша посредством звонков, отправки смс-сообщений. Общение с организатором может осуществляться

3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД РОЗЫГРЫША: 3.1. Подарочный фонд, который вручается Победителю Розыгрыша, сформирован за счет средств Организатора Розыгрыша и состоит из 1 (одного) набора духов. 3.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 3.3. Организатор информирует Получателя приза о законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Розыгрыша и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 3.4. Права и обязанности сторон, указанные в разделе 3 настоящих Правил, вытекают из действующего налогового законодательства РФ, регулируются им, указание их в настоящих Правилах произведено в информационных целях и не отменяет обязанности Победителя Розыгрыша ознакомиться с действующим налоговым законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 4.1. Срок проведения Розыгрыша: с 20.06.2025 года по 21.06.2025 года 4.2. Срок определения победителей Розыгрыша: путём рандомайзера посредством генерации случайных чисел: 21.06.2025. 4.3. Срок вручения Приза Победителям Розыгрыша: до 31.12.2025 года (включительно). 4.4. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо: 4.4.1. Быть подписанным на Телеграм канал 4Room (https://t.me/the4room), 4.4.2. Быть подписанным на Телеграм канал 360.ru (https://t.me/tv360) 4.4.3. Быть подписанным на Телеграм канал Mash на Мойке (https://t.me/mashmoyka) 4.4.4. Запустить телеграм-бот по ссылке @random, нажав кнопку «Участвую», для проверки его соответствия требованиям Правил (наличия аккаунта в Telegram). После перехода по ссылке Участник должен следовать инструкциям Чат-бота. 4.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, обмен, замена или повторное вручение Приза Организатором не производится. 4.6. Участник/Победитель лишается прав на получение Приза, а Организатор Розыгрыша вправе отказать Победителю в выдаче в случае, если: • Участник/Победитель не соответствует требованиям, указанным в разделе 2, 5 настоящих Правил Розыгрыша. • Участник/Победитель не выполнил требования и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами Розыгрыша. • Участником/Победителем предоставлена информация не соответствующие действительности или не принадлежащие Участнику. • Аккаунт профиля в мессенджерах Telegram Участника/Победителя не доступен для осуществления вызова/направления сообщения. • Победитель отказался от получения Приза и/или не воспользовался правом на получение Приза, и/или не уведомил Организатора об иных обстоятельствах, препятствующих получению Приза В данном случае Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом.

5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА

5.1. Обязательства Организатора по выдаче Приза ограничены исключительно количеством Призов, указанных в настоящих Правилах.

5.2. Победитель Розыгрыша получает сообщение от Организатора о выигрыше Приза через Telegram. В сообщении будет содержаться информация о выигрыше и способе его получения. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза. 5.3. Призы направляются по указанным Победителями адресам Почтой России и/или курьерской службой и/или самовывозом по адресу местонахождения Организатора и/или по адресу местонахождения Партнера (в зависимости от выбора способа доставки Организатором), либо по адресу дополнительно сообщено Победителем Розыгрыша. 5.4. Обязанность Организатора по выдаче Приза Победителям считается исполненной надлежащим образом с момента сдачи Приза в почтовое отделение/курьерскую службу для отправки по адресу, указанному Победителем и/или с момента передачи Приза по адресу местонахождения Организатора. 5.5. Организатор не несёт ответственности за утерю, задержку или порчу Приза вследствие не зависящих от него обстоятельств, в том числе, если утеря, задержка или порча направленных Приза произошли по вине ФГУП «Почта России» или курьерской службы. 5.6. Все претензии относительно утери, порчи, а также задержке сроков доставки Приза, Победитель может предъявить исключительно к перевозчику (ФГУП «Почта России» и/или курьерской службе). 5.7. Организатор не несёт ответственности за утерю, задержку, удаление или порчу Приза вследствие не зависящих от него обстоятельств, в том числе, если утеря, задержка или порча направленных Приза произошли по вине сбоя электронных средств связи. 5.8. Все расходы, связанные с участием в Розыгрыше и/или получением Приза Победители Розыгрыша оплачивают самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки Организатором Розыгрыша не компенсируются и не возмещаются. 5.9. Организатор Розыгрыша не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все невостребованные Призы остаются в распоряжении Организатора. 5.10. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Розыгрыша или любой ее части и/или настоящих. Правил, решения Организатора Розыгрыша являются окончательными и обжалованию не подлежат.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.6. Информация о существенных изменениях Правил проведения Розыгрыша путем размещения информации на следующем ресурсе: https://t.me/the4room 5.7. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными действующим законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 5.8. Участник Розыгрыша вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных для целей Розыгрыша, направив письменное заявление ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора. 5.9. Письмо должно содержать те же персональные данные, что были указаны при регистрации в рамках Розыгрыша. Непредоставление победителем Согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой отказ от приза и выход Участника из участия в Розыгрыша, поскольку делает невозможным получение Приза Розыгрыша. 5.10. Участник/Победитель настоящим уведомляется, что: Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Розыгрыша руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.